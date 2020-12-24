شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عياش يحتفل بعيد ميلاد زوجته: تخطينا الصعوبات بمحبة الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم اللبناني رامي عياش بعيد ميلاد زوجته مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش، موجها رسالة لها، ونشر صورة جديدة تجمعهما، عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق، "هيدى السنة كانت صعبة عليكى كتير، الحمدلله برضى الله ومحبة اهلنا ومحبة الناس ساعَدونا بتخطى كل الصعوبات، عيدك بهاليوم المقدس بيعنيلنا كتير... كل عيد وانتى بخير حبيبتنا.. رامى، آرام، آيانا".



رامي عياش

وكانت تعرضت داليدا لإصابات بالغة بوجهها ويدها وقدمها، إثر الانفجار الضخم الذى شهده ميناء بيروت فى لبنان الذى هز العاصمة بيروت فى 4 أغسطس، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين، والتقط عدد من اللبنانيين مقطع فيديو يظهر من خلاله زوجة المطرب اللبنانى رامى عياش، وهى داخل أحد المستشفيات لتلقى العلاج، ويظهر عليها جروح بالغة فى يديها وقدمها.



رامي وزوجته

وكان الفنان رامي عياش شارك جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه زوجته وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنيته الجديد "دقي يا مزيكا"، وسرعان ما لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المستخدمين على منصات السوشيال ميديا.

وشارك الفنان رامي عياش جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه زوجته وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنيته الجديد "دقي يا مزيكا"، وسرعان ما لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المستخدمين على منصات السوشيال ميديا.