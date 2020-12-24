شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش.. شاهد أجمل صورها مع زوجها عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص النجمة كندة علوش، دائما على مشاركة جمهورها صورا تجمعها بزوجها النجم عمرو يوسف من حياتهم اليومية أو مهرجانات أو مناسبات عامة، وترفق كل صورة تنشرها بكلمات غزل و حب لزوجها، منها:" مع حبيبي..أبو حياة ، مع أميرى ، مع حبى ، مع حب حياتى، وإيدك على كتفى أقدر اواجه العالم".

كما احتفلت النجمة كندة علوش، بعيد ميلاد زوجها النجم عمرو يوسف، أمس الأربعاء متمنية له المزيد من النجاح والسعادة.

وكتبت كندة، عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" كل سنة وأنت حبيبي و بأحلى الأوقات وبأصعب الأوقات انت حبيبي وأهلي وأماني كل سنة وأنا محظوظة بوجودك بحياتي وكل سنة وانت بعيوني أحسن رجال بالعالم كل سنة وأنت ناجح وسعيد ومحقق كل اللى بتتمناه"، كما هنأته النجمة أصالة، قائلة:"أصالة الله يخلّيكم لبعض ويسعدكم وكل سنع وعموره بألف خير وصحة وعافية".



كندة و عمرو كندة و عمرو



كندة و عمرو من حفل زفاف درة كندة و عمرو من حفل زفاف درة



كندة علوش و عمرو يوسف من مهرجان الجونة كندة علوش و عمرو يوسف من مهرجان الجونة



كندة علوش و عمرو يوسف كندة علوش و عمرو يوسف



كندة علوش برفقه زوجها عمرو يوسف كندة علوش برفقه زوجها عمرو يوسف

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا" إخراج أحمد حسن ويشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وتدور الأحداث حول الشيف عاليا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.