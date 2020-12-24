شكرا لقرائتكم خبر عن روبى x صورة جديدة بالأحمر بالتزامن مع أعياد الكريسماس.. ومنى زكى : قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة روبى في أحدث صورة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام بإطلالة مميزة، حينما اختارت فستان باللون الأحمر شاركت به متابعيها، ويبدو أنها اختارت اللون بالتزامن مع احتفالات الكريسماس بشتى بقاع العالم، وما إن نشرت الصورة حتى تفاعل معها قطاع كبير من متابعيها ممن أثنوا عليها ومن بينهم النجمة منى زكى التى كتبت : "قمر".



روبى

من ناحية أخرى تشارك النجمة روبى في بطولة فيلم "شلة ليبون" للنجم أحمد السقا وأحمد عز وإخراج ساندرا نشأت، الذي تعود به من جديد بعد غياب طويل، ويشارك في الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم ماجد الكدوانى ومنة شلبى وغادة عادل وجارى تعاقد باقى النجوم.

وحددت المخرجة ساندرا نشأت موعدا نهائيا لانطلاق تصوير المشاهد الأولى من الفيلم، وهو في نهاية شهر يناير المقبل، بعد انتهائها من معاينة أماكن التصوير، وذلك بعد أن يكون أبطال العمل، قد انتهوا من تصوير جزء كبير من أعمالهم الرمضانية، التي ينشغلون بتصويرها حالياً.



منى زكى فى تعليقها

وكانت آخر أعمال المخرجة ساندرا نشأت فيلم "المصلحة" الذي عرض عام 2012، وقام ببطولته أحمد السقا، وأحمد عز، حنان ترك، أحمد السعدني، صلاح عبدالله، محمد فراج وآخرين من تأليف وائل عبدالله.

من ناحية أخرى لم تتضح معالم وخطة تصوير روبي لمسلسلها الرمضاني الجديد "بدر البدور" الذي أعلنت عنه خلال الفترة الماضية، وحتى الآن لم يتم اختيار مخرج للعمل، كما تواصل الكاتبة مريم نعوم كتابة الحلقات، وتدور أحداثه في فترة الأربعينات من القرن الماضي.