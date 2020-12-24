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شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد بجوار شجرة الكريسماس: Merry Christmas لكل من يحتفل بالأعياد اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة اللبنانية ديانا حداد على الاحتفال بأعياد الكريسماس من خلال صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بجوار شجرة الكريسماس علقت عليها : "لكل من يحتفلوا بأعياد الكريسماس اليوم، أتمنى لكم أعياداً سعيدة، Merry Christmas".
ديانا حداد
من ناحية أخرى حرص عدد من النجمات على الاحتفال بأعياد الكريسماس على طريقتهن، فحرصت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أيضاً على تهنئة جمهورها ومتابعيها بأعياد الميلاد والكريسماس، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وذلك من خلال صورة نشرتها منذ ساعات وارتدت فيها نوال الملابس الحمراء المعتادة فى الكريسماس، والتى وصفها جمهورها بـ"ماما نويل"، وعلقت على الصورة قائلة، "Merry Christmas".
كما شاركت النجمة يارا، هى الأخرى جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على تويتر،وظهرت يارا في الفيديو وهي تقوم بتحضير كيكة الكريسماس في المطبخ وتشرح كيفية إعداد الكيكة و كتبت قائلة " ما في أحلى من هاللّيلي... ليلة الميلاد عم نحضر كيك ليلة الميلاد".
وكشفت المطربة اللبنانية يارا أيضاً، أن غداً الجمعة ستعلن خلاله عن مفاجأة لمتابعيها من خلال لايف يبدأ في الساعة العاشرة.
وكتبت : " بكل مناسبة حلوة بطلّ عليكم لنتواصل ونحتفل سوا، ولنودّع هالسنة ونعيّد بعض رح طلّ عليكم بلايف على الإنستجرام نهار الجمعة ٢٥ ديسمبر يوم "عيد الميلاد" الساعة ١٠ بتوقيت دبى، وتطلعوا معي لنعيّد بهاليوم المُميّز اللي كمان رح إعلن فيه عن مفاجأة كتير كبيرة ومهمّة بهالليلة يلااااا مين قال انا".
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