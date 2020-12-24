شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: مبروك الخليج 365 أقوى وأهم جريدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة إلهام شاهين ”الخليج 365” بعد فوزه بجائزة الصحافة الذكية، وقالت فى تصريح لـ الخليج 365، ألف مبروك لليوم السابع أقوى وأهم جريدة فى مصر.. جائزة مستحقة.. مبروك لكل العاملين بجريدتنا المحترمة.. النجاح شىء عظيم.. ربنا يوفقكم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنأ موقع الخليج 365 الذى حاز جائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الذكية، كتتويج لإسهامها فى إنتاج المحتوى الرقمى ومواكبة التطور التقنى، مع الحفاظ على أدبيات مهنة الصحافة، وإعلاء قيمة المواطنة، مؤكداً أن الرهان سيكون دوماً على الإعلام الوطنى المحترف، الذى يعى قضايا وطنه، فالحرب الراهنة هي معركة وعي فى المقام الأول.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمستوى والتنظيم المميز الذي خرج عليه منتدى الإعلام العربي، في نسخته الـ 19، التي تم بث فعالياتها أمس من دبي افتراضياً في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "الإعلام العربي: المستقبل رقمي".

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للقائمين على التنظيم، وسعادته بالمشاركة أمس خلال فعاليات المنتدى، بكلمة كشف خلالها عن قناعاته بأهمية دور الإعلام الوطنى فى هذه المرحلة المهمة لأوطاننا العربية، باعتباره سلاحا فعالا لتثبيت أركان الدول، ومجابهة المخاطر التي تستهدفها داخلياً وخارجياً.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدور الذى يلعبه منتدى الإعلام العربي في شحذ طاقات الإعلاميين العرب نحو تبني رسائل إعلامية هادفة وبناءة، تعالج قضايا أوطانهم، وتسهم في رفعتها، وترسخ رسالة الإعلام كمنارة للوعي.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.