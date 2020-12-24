شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تستعرض مهاراتها فى تحضير كيكة الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة يارا، جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها على تويتر،وظهرت يارا في الفيديو وهي تقوم بتحضير كيكة الكريسماس في المطبخ وتشرح كيفية إعداد الكيكة و كتبت قائلة " ما في أحلى من هاللّيلي... ليلة الميلاد عم نحضر كيك ليلة الميلاد".

من ناحية أخرى تتفاعل المطربة اللبنانية يارا مع متابعيها على موقع انستجرام، حيث تكشف عن مواهبها بعيدًا عن الغناء فبعدما كشفت في وقت سابق عن عشقها للطبخ، ظهرت مؤخرًا أثناء قيامها بخياطة الصوف عبر حسابها على موقع انستجرام، وكتبت: "شو اشتقت لجلسة "شغل الصوف" ولما كنت صوّرلكم شو عم بشتغل".

أيضًا سبق وكشفت المطربة اللبنانية يارا عن طريقة احتفالها بأعياد الكريسماس مؤخرًا، وذلك من خلال حسابها على موقع إنستجرام حين ظهرت عبر فيديو أثناء تزيين شجرتها بواسطة زرع قامت بزرعه، وكتبت: "شوفوا الزرع اللي زرعتهم من أوّل يوم حطّيت فيه شجرة الميلاد كيف صاروا ما شاء الله، من أحلى الأشياء بالحياة "الزّرع"، مين بيحبّ يزرع مثلي، زارعين عندكم شي بالبيت".

وبخصوص حبها للطبخ، فظهرت من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث ظهرت فيه بصورة الشيف، أثناء عمل الشوربة، التى تطرقت إلى مكوناتها وطريقة تحضيرها، خلال فيديو علقت عليها وكتبت : " طبخة اليوم مع "الشيف يارا" صحيّة وسريعة ومناسبة خصوصاً بأجواء الشتويّة جرّبوها".