شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون المصرى يبرز تهنئة رئيس الوزراء بفوز الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موجز الأخبار بالتليفزيون المصرى على شاشة القناة الأولى إشادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بـ"الخليج 365" وتهنئته للموقع بفوزه بجائزة الصحافة الذكية، مشيدا بالتنظيم المميز لمنتدى الإعلام العربى مهنئا الصحافة المصرية الفائزة بالجوائز.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، هنأ موقع ”الخليج 365” الذى حاز جائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الذكية، كتتويج لإسهامها فى إنتاج المحتوى الرقمى ومواكبة التطور التقنى، مع الحفاظ على أدبيات مهنة الصحافة، وإعلاء قيمة المواطنة، مؤكداً أن الرهان سيكون دوماً على الإعلام الوطنى المحترف، الذى يعى قضايا وطنه، فالحرب الراهنة هى معركة وعى فى المقام الأول.

التلفزيون المصري

كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولى الصحفيين المصريين الذين حصدوا جوائز الصحافة العربية التى أعلنها المنتدى، فى فئات الصحافة الاستقصائية، والثقافية، والرياضية، والسياسية، وفئة الشباب.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمستوى والتنظيم المميز الذى خرج عليه منتدى الإعلام العربى، فى نسخته الـ19، التي تم بث فعالياتها اليوم من دبى افتراضياً فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "الإعلام العربى: المستقبل رقمى".

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن شكره للقائمين على التنظيم، وسعادته بالمشاركة اليوم خلال فعاليات المنتدى، بكلمة كشف خلالها عن قناعاته بأهمية دور الإعلام الوطنى فى هذه المرحلة المهمة لأوطاننا العربية، باعتباره سلاحا فعالا لتثبيت أركان الدول، ومجابهة المخاطر التى تستهدفها داخلياً وخارجياً.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الذى يلعبه منتدى الإعلام العربى فى شحذ طاقات الإعلاميين العرب نحو تبنى رسائل إعلامية هادفة وبناءة، تعالج قضايا أوطانهم، وتسهم في رفعتها، وترسخ رسالة الإعلام كمنارة للوعي.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.