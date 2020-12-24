شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى أخر النجوم المنضمين لعالم "تيك توك" .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم محمد حماقى، إلى تطبيق "تيك توك"، المخصص في الفيديوهات القصيرة، حيث نشر أول فيديوهاته عبر الحساب الجديد، والذى دشنه أمس، وقال خلال هذا المقطع، "تابعوا حسابى على تيك توك"، حيث كان في طريقه لإحدى الطائرات.

@hamaki I’m now on TikTok????♬ original sound - Mohamed Hamaki

العديد من النجوم والنجمات في الفن وكرة القدم، والشخصيات العامة، قد انضموا إلى تطبيق "تيك توك"، خلال العام 2020، مستغلين فترة العزل الصحى والاغلاق الذى فرضته الحكومة، تجنبا لفتشى فيروس كورونا.



حماقى

في نوفمبر الماضى، كشف حماقي عن دعمه لأبطال مصر في الألعاب الفردية ممن حققوا مؤخرًا العديد من الإنجازات فى البطولات الدولية المختلفة .



محمد حماقى

وفي رسالة لدور المجتمع المدني و"قوته الناعمة" في دعم الشباب الذين يرفعون اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية كتب حماقي علي صفحته بموقع "فيس بوك" قائلاً: "الحقيقة أنا بقالي فترة بتابع بشغف أبطالنا في كل اللعبات الفردية، وتابعت مؤخرًا ظهورهم على السوشيال ميديا لتعريف الشعب المصري بيهم وبإنجازاتهم وبطولاتهم وقد أيه هم بيضحوا وبيتعبوا عشان يحققوا الميداليات ويرفعوا رأس مصر على منصات التتويج العالمية والأولمبية".

وواصل حماقي كلمته قائلا: "ومن باب المسئولية الاجتماعية تجاه الأبطال دول قررت إني أدعمهم اجتماعياً ومادياً وإعلامياً خلال المرحلة الجاية وإني أخصص جزءًا من إيرادات الحفلات التي هتُقام خلال الفترة الجاية بعد رجوع النشاط الفني والحفلات بإذن الله للاستعداد لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢١، والتجربة دي إن شاء الله تبقى مرحلة أولى لإعداد فريق أولمبي قوي لمصر قادر على المنافسة الحقيقية في أوليمبياد باريس ٢٠٢٤ ولوس انجلوس ٢٠٢٨