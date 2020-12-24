شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تكشف عن أصعب مشهد قدمته فى "توت توت" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة نبيلة عبيد، عن أصعب مشاهدها فى فيلم " توت وتوت"، وهو مشهد مرض ابنها في الفيلم، وكيف استطاعت أن تنقذه من الموت؟، ونشرت المشهد عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت نبيلة قائلة:"توت توت...مشهد قاسي وصعب ومن أحلى مشاهد الفيلم الذي نال العديد من الجوائز الفنية...عاطفة الأم حتى ولو كانت من أصحاب الحالات الخاصة... قصة عصام الشماع إخراج عاطف سالم".

وكان آخر أعمال النجمة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة" الذى جمعها مع نادية الجندى للمرة الأولى، سيناريو وحوار أمين جمال وورشته، وإخراج وائل احسان وضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، آبرزهم النجم أحمد السقا.

والنجمة نبيلة عبيد تقوم عادة باستعادة ذكرياتها مع أعمالها الفنية والسينمائية، حيث شاركت متابعيها من قبل، بمشهد لها من فيلمها هدى ومعالى الوزير، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت: "فيلم هدى ومعالى الوزير، قصة نبيل خالد، سيناريو وحوارواخراج سعيد مرزوق، مين بيحب الفيلم ده، مساكم فل".

ويشارإلى أن الفنانة نبيلة عبيد، سبق وشاركت عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة بورتريه بريشة الفنان قصى طارق، مستوحى من إحدى روايات ألف ليلة وليلة، حيث اختارها بطلة لها، ونشرت نبيلة عبيد صورة للبورتريه، وعلقت: "الفنان العالمى العراقى الأصل الأمريكى الجنسية قصى طارق أهدانى لوحة فنية جميلة من إبداعاته استوحاها من إحدى روايات ألف ليلة وليلة واختارنى بطلة لها.. شخصية قصة ألف ليلة اسمها الورد فى الأكمام والسبب فى تسميتها بهذا الاسم لفرط رقتها وكمال بهجتها، كما كتب فى إهدائه الكثير من الكلام الأنيق الذى يشبهه.. أشكرك يا صديقى ودائما هداياك الجميلة تسعدني.. مساء الورد على عيونكم".