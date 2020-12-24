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شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تتحول لـ"ماما نويل" وتهنئ جمهورها: Merry Christmas والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نوال الزغبي على تهنئة جمهورها ومتابعيها بأعياد الميلاد والكريسماس، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وارتدت نوال الملابس الحمراء المعتادة فى الكريسماس، والتى وصفها جمهورها بـ"ماما نويل"، وعلقت على الصورة قائلة، "Merry Christmas".
نوال الزغبي
وكانت النجمة نوال الزغبى شوقت جمهورها لأغنيتها الجديدة، مؤكدة أنها سوف تطرحها فى أقرب وقت ممكن، حيث غردت نوال عبر حسابها على تويتر، قائلة "عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة.. بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد... وأنا متحمسة أكتر منكن".
نوال الزغبي في زي بابا نويل
كما هنأت النجمة اللبنانية يارا متابعيها أيضا بالكريسماس، حيث أعلنت أن يوم الجمعة القادم والموافق 25 من ديسمبر ستعلن خلاله عن مفاجأة لمتابعيها من خلال لايف يبدأ في الساعة العاشرة، وكتبت : " بكل مناسبة حلوة بطلّ عليكم لنتواصل ونحتفل سوا، ولنودّع هالسنة ونعيّد بعض رح طلّ عليكم بلايف على الإنستجرام نهار الجمعة ٢٥ ديسمبر يوم "عيد الميلاد" الساعة ١٠ بتوقيت دبى، وتطلعوا معي لنعيّد بهاليوم المُميّز اللي كمان رح إعلن فيه عن مفاجأة كتير كبيرة ومهمّة بهالليلة يلااااا مين قال انا".
كذلك، هنأت إليسا متابعيها بالكريسماس، وقالت "نحن جميعًا نستعد لعيد الميلاد ولكن لا يسعنى إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، أهالى الشهداء، والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى في الصلاة لهم".
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