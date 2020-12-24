الفيشاوى وأحمد خالد صالح فى صورة من كواليس 30 مارس .. "أكشن يعنى dobleer"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرالفنان أحمد الفيشاوى فى صورة جديدة من كواليس فيلمه القادم "30 مارس"، حيث ظهر معه الفنان أحمد خالد صالح، ولم تقتصر الصورة على الثنائى وإنما ظهر بصحبتهما الدوبليرالخاص بكلاهما بمشاهد الأكشن وفقاً لتعليقه على الصورة قائلا "من وراء كواليس فيلم 30 مارس قريباَ، أكشن يعنى dobleer".



الفيشاوى وصالح مع الدوبلير

كشف الفنان أحمد الفيشاوى، عن أول بوستر لفيلم 30 مارس، المقررعرضه قريبا فى دور العرض السينمائى، حيث نشرعبر حسابه على انستجرام صورة البوستر الدعائى الأول للفيلم، اتبعها بتعليق: "أول بوستر لفيلم 30 مارس، قريباً بدور العرض السينمائى".

فيلم "30 مارس" تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏دينا الشربينى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم.

وكان الفنان أحمد الفيشاوى، أعلن عن الانتهاء من تسجيل أغنية خاصة بالفيلم من غناء مروان موسى، وعفروتو بعدما نشر على حسابه بموقع انستجرام صورة تجمعه بمطربى الأغنية وعلق "استنوا أغنية 30 مارس موران موسى وعفروتو".

من ناحية أخرى، تعاقد النجم أحمد الفيشاوى على فيلم "ريتسا"، مع المنتج أيمن يوسف، ليجسد الدور الرئيسى فى الفيلم وهو دور "مالك"، لينضم لأسرة العمل مع الفنان الكبير محمود حميدة، الذى تعاقد منذ عدة أسابيع، الفيلم من تأليف معتز فتيحة، إخراج محمد بكير، على أن يتم الإعلان عن انطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، ليتم طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الربيع المقبل.