تراند اليوم : جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

بنتحدث دائما عن نجوم الزمن الجميل وعلاقاتهم الطيبة وروح التنافس الجميلة بينهم، ونرى هذا واضحا من خلال لقائاتهم الإذاعية أو أي حديث صحفي.

علاقة نجوم الزمن الجميل ببعضهم البعض كانت قائمة على الصداقة والتعاون فيما بينهم، وفي هذا الألبوم نستعرض بعض الصور النادرة للنجوم في فترة الخمسينيات والستينيات من سهرات وحفلات خاصة جمعتهم في لقطات عفوية ولحظات سجلتها الكاميرا.

يوسف وهبي ومديحة يسري ومحمد فوزي وفريد الأطرش

فريد الأطرش وأم كلثوم ورياض السنباطي

رشدي أباظة وعبد الحليم حافظ وشادية

محمد فوزي يتوسط شقيقته هدى سلطان وزوجته مديحة يسري

فريد شوقي وهدى سلطان وزهرة العلا وليلى فوزي في سهرة صيفية

عدد من النجوم مجتمعين في سهرة خاصة

رشدي أباظة وصديقه فريد شوقي وسامية جمال

تحية كاريوكا وشادية وسامية جمال وعفاف راضي

أمينة رزق مع مديحة يسري وهدى سلطان وهاجر حمدي

هاجر حمدي حمدي وعبد السلام النابلسي وأنور وجدي ويوسف وهبي وفريد الأطرش

مزاح مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار وفريد شوقي وأحمد رمزي

أنور وجدي وليلى فوزي ومريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار وعمر الحريري وسعيد أبو بكر

عدد من النجوم مجتمعين في سهرة خاصة

فريد الأطرش وأم كلثوم

صور طريفة لمجموعة من النجوم

ميمي شكيب وزوزو شكيب وماري منير وسراج منير وعادل خيري

سناء جميل وسهير البابلي مع سميحة أيوب

عدد من النجوم مجتمعين في سهرة خاصة

شادية ومحمد فوزي.

