فن ومشاهير

تراند اليوم : جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

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بوسي فوزي 0 تبليغ

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بنتحدث دائما عن نجوم الزمن الجميل وعلاقاتهم الطيبة وروح التنافس الجميلة بينهم، ونرى هذا واضحا من خلال لقائاتهم الإذاعية أو أي حديث صحفي.

علاقة نجوم الزمن الجميل ببعضهم البعض كانت قائمة على الصداقة والتعاون فيما بينهم، وفي هذا الألبوم نستعرض بعض الصور النادرة للنجوم في فترة الخمسينيات والستينيات من سهرات وحفلات خاصة جمعتهم في لقطات عفوية ولحظات سجلتها الكاميرا.

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

يوسف وهبي ومديحة يسري ومحمد فوزي وفريد الأطرش

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

فريد الأطرش وأم كلثوم ورياض السنباطي

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

رشدي أباظة وعبد الحليم حافظ وشادية

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

محمد فوزي يتوسط شقيقته هدى سلطان وزوجته مديحة يسري

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

فريد شوقي وهدى سلطان وزهرة العلا وليلى فوزي في سهرة صيفية

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

عدد من النجوم مجتمعين في سهرة خاصة

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

رشدي أباظة وصديقه فريد شوقي وسامية جمال

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

تحية كاريوكا وشادية وسامية جمال وعفاف راضي

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

أمينة رزق مع مديحة يسري وهدى سلطان وهاجر حمدي

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

هاجر حمدي حمدي وعبد السلام النابلسي وأنور وجدي ويوسف وهبي وفريد الأطرش

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

مزاح مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار وفريد شوقي وأحمد رمزي

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

أنور وجدي وليلى فوزي ومريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار وعمر الحريري وسعيد أبو بكر

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

عدد من النجوم مجتمعين في سهرة خاصة

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

فريد الأطرش وأم كلثوم

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

صور طريفة لمجموعة من النجوم

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

ميمي شكيب وزوزو شكيب وماري منير وسراج منير وعادل خيري

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

سناء جميل وسهير البابلي مع سميحة أيوب

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

عدد من النجوم مجتمعين في سهرة خاصة

جبنالك صور نادرة من سهرات نجوم الزمن الجميل.. إتفرج

شادية ومحمد فوزي.


فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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