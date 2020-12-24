تراند اليوم : بيومي فؤاد يوجة رسالة مؤثرة لأبنتة.. إتفرج

الفنان بيومي فؤاد وابنته الصغيرة “جود” في برنامج “الفاميليا” من تقديم أحمد أمين، وفيه يمضي مع ابنته يوما كاملا في معسكر بعيدا عن أي شيء يشغلهما، ليعيدا اكتشاف بعض الأمور الخاصة بهما.

وفي نهاية الحلقة وجهت “جود” رسالة إلى والدها عبرت فيها عن حبها الكبير له، وكذلك فعل بيومي فؤاد الذي لم يتمالك دموعه وبكى وهو يقرأ رسالته لابنته.

ووجه فؤاد اعتذرا لابنته الصغيرة لأنه انشغل عنها بسبب عمله ووجدها تكبر بسرعة دون أن يمضي معها وقتا خاصا، وأكد لها أن يوم ولادتها من أجمل أيام حياته وأنها جلبت معها الخير، لتبكي الصغيرة متأثرة وترتمي في أحضان والدها.

يشار إلى أن بيومي فؤاد شارك في رمضان 2020 في مسلسلات “خيانة عهد” مع الفنانة يسرا، “ورجالة البيت” مع أحمد فهمي وأكرم حسني، و”2 في الصندوق” مع حمدي الميرغني وأوس أوس.



