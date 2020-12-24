استفتاء ”الخليج 365” لأفضل مطربة عربية في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الكثير من المطربات حضورا قويا في عام 2020، تارة بطرح ألبوم غنائي كامل، وتارة أخرى بـ"أغنيات سنجل".
الفنانة السورية أصالة نصري طرحت ألبومها الخليجي الأول "لا تستسلم"، وضم مجموعة من الأغنيات منها: "ما أعرف انطق"، و"رفقا"، و"دروب الأماني".
كما طرحت المطربة المصرية أنغام ألبوما خليجيا بعنوان "مزح"، ومن أبرز أغنيات الألبوم: "غريب"، و"ثلاث حروف"، و"هنا وهناك"، و"لا تستغرب"، فيما طرحت المصرية شيرين أغنية بعنوان: "مش قد الهوى".
وحققت الفنانة التونسية لطيفة نجاحا كبيرا بأغنية: "في الأحلام"، وشهد هذا العام أيضا ظهورا لافتا للنجمة اللبنانية نجوى كرم، والتي قدمت أغنية تحمل اسم "بيروت"، وقدمت المطربة اللبنانية إليسا ألبومها الجديد "صاحبة رأي".
كما شهد هذا العام نشاطا فنيا واضحا لنجمات الغناء العربي مثل المغربية سميرة سعيد، ونوال الكويتية، وأحلام الإماراتية، ونانسي عجرم التي طرحت أغنية "بيروت مع الاعتذار"، وفضلت طرح ألبومها الجديد في 2021.
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