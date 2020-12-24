ثنائيات "الغرام" و"الانتقام" في 2020. أبرزها عمرو دياب ودينا الشربيني ومعز مسعود وحلا شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في مقابل الغراميات تعددت بالوسط الفني حالات الانتقام، ومع توالي أنباء الخطوبة والزواج، انتشرت عبر السوشيال ميديا تفاصيل إعلان الانفصال، ووصل بعضها لساحات المحاكم، وكان في مقدمة الثنائيات التي أثير حولها الكثير من الجدل، عمرو دياب ودينا الشربيني، وتامر حسني وبسمة بوسيل، وأيضًا الداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة.

وتصدر المشهد في 2020 الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، إذ انتقل ظهورها في المناسبات العامة وحفلاته، إلى أغانيه المصورة وشاركته كليب أغنيته "أماكن السهر"، وفسر الكثيرون ذلك بأنه بمثابة الإعلان الرسمي لزواجهما.

ومع طرح برومو أحدث أغاني عمرو دياب "يا أنا يا لأ"، ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مقطع يقول فيه "ولا هتلاقي في نص حناني"، وما تردد مؤخرًا عن أنباء انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني

تامر حسني وبسمة بوسيل

مع طرح الفنان تامر حسني أغاني ألبومه "خليك فولاذي"، كشفت زوجته المغربية بسمة بوسيل عن انفصالهما، وذلك عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، وكتبت بسمة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور"

وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة. بالتوفيق".

ومع انتشار أنباء وقوع الطلاق، نشر الفنان تامر حسني توضيحات عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب " توضيحًا مهمًا، في حقيقة الأمر، تمت بالفعل بعض الخلافات الكبيرة، التي اقتربت من الانفصال، ولكن لم يتم طلاق رسمي".

تامر قام فيما بعد بنشر رسالة مطولة إلى بسمة عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، وكتب "بسمة حبيبتي، للآسف أنتِ مفكرتيش كويس، وسلمتِ ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكِ إنك عرفتيني وأنا مشهور، ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها إزاي وصلوكِ للزعل والبعد فترة"

واختتم تامر بالقول، "هو تصرف متهور منك، بس ولا يهمك مش عيب إن الإنسان يغلط، ويتعلم، وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك، كان نفسي الكلام ده يكون بينا، لكن أنتِ أشركتِ الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، ربنا يخلينا ليهم ويخليهم لينا يا رب، متهورة بس بحبك"

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

أنباء حمل الفنانة شيرين عبدالوهاب، لم تكن وحدها التي حاصرتها، إذ ترددت أخبار حول وقع خلاف قوي بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب، وقيامها بتحرير محضر ضده، إضافة لطلبها الطلاق، ولكنها ردت بقوة وكتبت عبر حسابها على تويتر: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".

ومع انتشار شائعة أخرى حول سيطرة حسام حبيب، على أموال شيرين، أصدرت بيانًا صحفيًا نفت فيه تلك الأنباء، مؤكدة أن لكل منهما حسابه المصرفي الخاص، وأنه اكتفى بالمشورة الفنية فقط في أعمالها.

تامر عاشور وسمر أبوشقة

خطوبة الفنان تامر عاشور وملكة جمال مصر دارين حلمي، وفسخها ثم عودتهما وانفصالهما للمرة الثانية في وقت لاحق، لم تكن الواقعة الوحيدة التي اثارت الجدل حول المطرب والملحن الشاب.

ودارت التساؤلات حول علاقات تامر، مع إعلان "سمر أبوشقة" أم ابنته "أيام"، أنها ما زالت مصرة على طلب الطلاق رسميًا، بعد انفصالهما منذ عام ونصف العام.

أحمد سعد وسمية الخشاب

في أحدث فصول النزاع بين الفنان أحمد سعد وطليقته الفنانة سمية الخشاب، قضت مؤخرًا محكمة أسرة سيدي جابر بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، في الدعوى المقامة من سمية ضد طليقها سعد، بحصولها على نفقة المتعة خلال فترة زواجها منه والعدة، وجاء في قرار المحكمة بأن يدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

سعد كان محور للجدل أيضا في 2020، مع انتشار أخبار انفصاله عن خطيبته علياء بسيوني، وهو ما نفاه لاحقا.

معز وحلا

الرسائل المتبادلة عبر "إنستجرام"، كشفت عن وجود علاقة عاطفية تجمع بين الداعية معز مسعود والفنانة حلا شيحة، وخاصة بعد إهدائها أغنية بعنوان "المحارب"، إلى حلا، عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، وكتب: "سجلت مقطعًا صغيرًا لأغنيتي الجديدة (المحارب)، التي كتبتها عام 2007، هذه المرة لكِ يا فتاة، رحلتنا واحدة، بعيدًا عن الجميع".

ومن جانبها علقت حلا شيحة، وكتبت: "شعرت بكل كلمة في الأغنية، ونعم رحلتنا واحدة، فخورة بإهدائك الأغنية لي، لديك الكثير لتعطيه، ولا أستطيع الانتظار لمشاركتها معك".

هنا ومحمود شاهين

بين تأكيد الفنانة إلهام شاهين، ونفى الفنان التشكيلي أحمد شيحة، أثارت الفنانة هنا شيحة "34 عامًا" الجدل حول وجود علاقة عاطفية تجمعها ومحمود شاهين "ابن شقيقة إلهام".

وأكدت إلهام شاهين في تصريحات صحفية لها، وجود علاقة عاطفية وصداقة قوية تجمع محمود شاهين والفنانة هنا شيحة، وأشارت إلى أن قصة الحب لا تزال في بدايتها وأن خطوة الزواج لا تزال في علم الغيب، مضيفة: "بالطبع لو كان هناك حديث عن الزواج لكانت أول من يعلم".

ورد الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد هنا، في تصريح خاص لـET بالعربي وقال: "لا يوجد شيء صحيح من ذلك الحديث، وإن إلهام شاهين تقول كيفما شاءت، ولكن لا يوجد أي شيء بين ابنتي هنا وابن شقيقها".

رشاد ومي حلمي

قبل وبعد زواجهما وانفصالهما 3 مرات، أحاط الجدل الثنائي المطرب الشاب محمد رشاد والإعلامية مي حلمي، وكان أحدثها عبر تبادل الهجوم غير المباشر بمقاطع فيديو عبر موقع "إنستجرام".

وبدأت مي بنشر مقطع فيديو، وقالت فيه: "أول مرة أقول الكلام ده، بس تجربة الطلاق تجربة مريرة جدًا، وصعبة جدًا والكلام عنها مش سهل، الخيانة كمان صعبة والغدر صعب".

ومن جهته حرص رشاد على الرد على تصريحات مي، في مقطع فيديو بثه عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وكتب تعليقًا قال فيه: "إن الله حليم ستار، وإذا بليتم فاستتروا والسكوت مش ضعف، ولكن اتقِ شر الحليم إذا غضب".

مي كساب "سينجل"

عقب إعلان مي كساب عزمها طرح أغنية بعنوان: "سينجل في عيد الحب"، بمناسبة عيد الحب، ترددت الأقاويل حول انفصالها عن زوجها مغني المهرجانات أوكا، لكنها خرجت لتواجه ذلك بقوة، وكتبت، قائلة: "إيه الذكاء الخارق ده، وأغنية سينجل اللي هيه كلام ولحن جوزي معناها كده، ربنا يشفيكم".

هيفاء وهبي ومحمد وزيري

شهدت علاقة الفنانة هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، العديد من الفصول الساخنة، إذ بدأت باتهامها له في محضر رسمي، بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام.

ومن جهته أكد وزيري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، مع عمرو أديب، أنه تزوج من هيفاء وهبي منذ عام 2017، وذلك قبل فشله في تقديم وثيقة الزواج أو الشهود أمام محكمة الأسرة، لترد عليه الفنانة اللبنانية عبر صفحتها بموقع "تويتر" بكتابة كلمة "كداب"

وبعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضد وزيري، تم القبض عليه، ووجهت إليه اتهامات بالنصب والسرقة.