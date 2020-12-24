بالصور .. بدء تصوير أولى مشاهد فيلم "الشنطة" بدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: بدأ فريق عمل فيلم "الشنطة" تصوير أولى مشاهد الفيلم بمدينة دبي على أن يستكمل تصوير العمل خلال أسابيع قليلة بالقاهرة. فيلم "الشنطة" يدور في إطار أكشن كوميدي ومن المقرر عرض الفيلم خلال إجازة نصف العام بجميع دور العرض. "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما الحايك ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، الطفلة بيزي ، وظهور خاص للنجم محمد لطفي إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي ومن إخراج أحمد البدري.

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