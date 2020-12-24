حصاد٢٠٢٠| نادية لطفي وماجدة وجورج وشويكار والمنتصر.. عام رحيل كبار النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كان عام 2020، عامًا حزينا على الوسط الفني، لرحيل عدد من كبار النجوم .

ونرصد لكم أبرز الوفيات خلال عام ٢٠٢٠ في التقرير التالي:

ماجدة الصباحي

رحلت عن عالمنا،النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، يوم 16 يناير 2020، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد صراع مع المرض.

نادية رفيق

توفيت الفنانة القديرة نادية رفيق، يوم 17 يناير2020، حيث أعلن الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، خبر وفاتها عن عمر ناهز الـ 85 عامًا.

إبراهيم فرح

توفي الفنان إبراهيم فرح، يوم 17 يناير 2020، داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، عن عمر ناهز الـ68 عامًا، نتيجة تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة.

نادية لطفي

توفيت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، يوم 4 فبراير 2020، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاما، وذلك نتيجة معاناتها من ضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة لترحل عن عالمنا

لينين الرملي

توفي الكاتب الكبير لينين الرملي، يوم 7 فبراير 2020، بعد صراع طويل مع المرض، حيث رقد في أحد المستشفيات في غرفة الرعاية المركزة 7 أيام بعد تدهور حالته الصحية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة .

جورج سيدهم

توفي الفنان الكوميدي الكبير جورج سيدهم، يوم 27 مارس 2020، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 82 عامًا.

أحمد دياب

توفي الفنان الكبير أحمد دياب، زوج قسمت ابنة الفنان رشدي أباظة، يوم 15 أبريل 2020، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض.

صلاح فايز

توفي الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز، يوم 5 أبريل 2020، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض.

حسن حسني

توفي الفنان الكبير حسن حسني، يوم 30 مايو 2020، إثر أزمة قلبية في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 89 عامًا.

محمود الطوخي

توفي الكاتب المسرحي محمود الطوخي، يوم 13 مايو 2020، عن عمر يناهز 75 عاما ، إثر أزمة صحية تعرض لها خلال تواجده في منزله بالإسكندرية.

علي عبدالرحيم

رحل عن عالمنا، الفنان علي عبدالرحيم، يوم 2 يونيو 2020، حيث اشتهر بتقديم شخصية "سامبو" ضمن أحداث فيلم "شمس الزناتي"، وذلك نتيجة إصابته بجلطة في الجانب الأيمن أثناء وجوده داخل منزله.

رجاء الجداوي

رحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، عن عالمنا يوم 5 يوليه، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية، وذلك نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

شويكار

رحلت الفنانة شويكار، عن عالمنا يوم 14 أغسطس 2020، عن عمر يناهز 85 عامًا، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى مستشفى الصفا، لترحل لمثواها الأخير.

سناء شافع

رحل عن عالمنا، الفنان سناء شافع، يوم 12 أغسطس 2020 ، عن عمر يناهز الـ 77 سنة، بعد تدهور حالته الصحية داخل إحدى المستشفيات.

سامية أمين

توفيت الفنانة سامية أمين، زوجة الفنان مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان أحمد الدمرداش، يوم 2 أغسطس 2020 ، عن عمر يناهز الـ 75 عامًا .

سمير الإسكندراني

رحل عن عالمنا، الفنان الكبير سمير الإسكندراني، يوم 13 أغسطس 2020، بعد صراع طويل مع المرض.

المنتصر بالله

رحل عن عالمنا، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، يوم 26 سبتمبر 2020، عن عمر يناهز 70 عاما، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع طويل مع المرض.

عايدة كامل

رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة عايدة كامل، يوم 7 سبتمبر2020 ، عقب مرورها بوعكة صحية بأحد المستشفيات.

علي رجب

رحل المخرج علي رجب، يوم 12 سبتمبر2020، عن عمر يناهز الـ 56 عامًا، بعد أزمة صحية تعرض لها.

سمير بهزان

رحل عن عالمنا، مدير التصوير الكبير سمير بهزان، يوم 22 سبتمبر2020، وكانت آخر أعماله الدرامية مسلسل "ليه لأ".

محمود ياسين

توفي الفنان الكبير محمود ياسين، يوم 14 أكتوبر 2020، عن عمر يناهز ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض.

فايق عزب

رحل الفنان القدير فايق عزب، يوم 19 نوفمبر2020، عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض.

سعيد الكفراوي

توفي الكاتب والقاص الكبير سعيد الكفراوي، يوم 14 نوفمبر2020، عن عمر يناهر 81 عاما.

نبيل فاروق

رحل الكاتب الكبير نبيل فاروق، عن عالمنا، يوم 9 ديسمبر 2020، نتيجة أزمة قلبية.