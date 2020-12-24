أحمد عبد الرازق أبوالعلا : النخبة لا تحب المسرح الشعبي وعلي مبارك فصل يعقوب صنوع وكان يضطهده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خلال المحور الفكري ( 150 سنة مسرح ) بالمهرجان القومي للمسرح المصري الذي يديره الناقد جرجس شكري تحدث الكاتب والناقد أحمد عبد الرازق أبوالعلا عن المسرح الشعبي الذي يراه هو مسرح ما قبل المسرح التقليدي بشكله الحالي .

وأضاف : توفيق الحكيم عندما وضع تصورا للمسرح الشعبي في كتاباته وكتب نصوصا له مثل الزمار والصفقة وهذه الكتابات دفعته للكتابة عن المسرح الشعبي لكنه لم يستطع أن يكمل هذه المسيرة.

واكد : الكثير من كتاب المسرح والنقاد لم يكملوا في هذا الاطار برغم أن المسرح الشعبي نستطيع أن نقول أنه مسرح ما قبل المسرح وكتب ابن اياس في كتابه " بدائع الزهور " أن هناك ظواهر مسرحية لم تسجل والتخبة لم تهتم بها ولم تطورها ولو اهتمت لكان لدينا تاريخ للمسرح نستند اليه .

وأوضح أيصا : مسرح ما قبل المسرح أو الظواهر المسرحية كانت موجودة فالمسرح ليس مجرد( مبني) فهناك الكثير من الأشكال المسرحية كانت موجودة ولكن فكرة المبني جاءت عام ١٨٧٠ عندما بنى الخديوي إسماعيل أول مسرح بشكله التقليدي .

وأشار : علي مبارك كان يحارب الفرق المسرحية وكان مثل وزير المعارف وذكر يعقوب صنوع أن علي مبارك فصله من عمله بالمدرسة فقد كان هذا الرجل وهو علي مبارك مضطهدا لأعمال يعقوب صنوع لأنه استند للتراث وأضافه للمسرح الذي كان يقدمه وادخل الظواهر الشعبية في المسرح ولذلك أخفى علي مبارك هذه التجربة وفرض علي الصحف بحكم منصبه ألا تكتب عنه وعن رائده يعقوب صنوع .