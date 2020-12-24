في أقل من 24 ساعة..أغنية حزينة لـ شارموفرز تسجل أكثر من 400 ألف مشاهدة

حقق الفريق الغنائي الشهير "شارموفرز"، بأغنيته الجديدة "حزين"، اكثر من 400 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان:أحمد بهاء، توزيع:محمد الأركان، وتقول كلماتها"سمعت انك حزينة بدور عليكى فى المدينة

هاتكلم بصراحة من غير زينة هتفهمى كلامى اصلك رزينة خايف من الكارما انا و مستنى دورى دورى دورى لفى يا دنيا دورى عندى كلام بس واقف هنا فى زورى".

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هبعت whatsapp ولا المحلك فى

story مش هاعمل من مالطة بعد ما غلط غلطة انا عارف انى جيت عليكى صدقينى فلته متزعليش يا بطة ايوة كنت بقلها يا بطة وحشنى الرغى بتاعنا واحنا مع بعض مش بنحس بوجعنا دلوقتى غلطة اللى بتحدد وداعنا مش هتتكرر و احلفلك باللى جمعنا مش شايف غير تدينى فرصة تانى تفتكرى ممكن يمكن اكون انانى سمعت انك حزينة بدور عليكى فى المدينة هاتكلم بصراحة من غير زينة هتفهمى كلامى اصلك رزينة مش عارف اذا كنت فعلا انانى و اننا نرجع ده بس فى اوهامى دلوقتى ممكن تفهى كلامى بس برضه مش هيعبر عن آلامى متنكريش".

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يذكر ان آخر إصدارات شارموفرز الغنائية، كانت من خلال أغنية "سنجل"، والتي بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 5 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان:احمد بهاء، توزيع:محمد الأركان، ويقول مطلعها"لسلام عليكم..groovy مزيكتنا Random كان يوم طبيعي ماشي عادي أنا ... جالي تليفون قالو لي جالي شغلانة عدت قدامي وشوفتها.... نفضت لشغلي هاروحلها Random كان يوم طبيعي ماشي عادي أنا.. جالي تليفون قالو لي جالي شغلانة".