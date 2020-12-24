السبت.. كريستوفر هامبتون مع شريف نور الدين علي قناة نايل سينما

تعرض قناة "نايل سينما" حلقة خاصة جدًا من برنامج "الفن السابع" مع المخرج والسيناريست البريطاني السير كريستوفر هامبتون، وذلك مساء السبت المقبل.

ومن المقرر ان تدور أحداث الحلقة حول المخرج والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون الحائز على جائزة الاوسكار والبافتا، ومن اشهر افلامه the father بطولة النجم العالمي انتونى هوبكنز، الذى عرض فى افتتاح مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٢ والمرشح بقوه للأوسكار عام ٢٠٢١

تم تكريم سير كريستوفر هامبتون من مهرجان القاهره هذا العام بمنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر ، حصل ايضا سير كريستوفر هامبتون على الاوسكار عن فيلم Dangerous Liaisons من بطوله النجمه Michelle Pfeiffer ميشيل فايفر، والنجم العالمى John Malkovich جون مالوكوفيتش و النجمه Glenn Close جلين كلوز.

كما فاز بجائزة لجنة التحكيم

الخاصة من مهرجان كان السينمائي عام 1995 عن فيلم كارينجتون و الذى كان من تأليفه و اخراجه و من بطولة النجمه العالميه ايما واتسون و جوناثان برايس و النجم البريطانى روفوس سيويل بطل فيلم the father و ضيف مهرجان القاهره السينمائي الدولى ٤٢ .

يذكر أن برنامج "الفن السابع" تقديم شريف نور الدين، إعداد رانيا حمدان، اسكربت سيد شعبان، مدير تصوير عمرو صبيح ، ترجمة هبه عزت، إدارة انتاج احمد حسن، تنسيق فني هناء عبد الدايم، مخرج منفذ محمد حريرة وإخراج مصطفي ادريس.