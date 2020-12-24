غدًا.. إذاعة حفل غنائي لـ نانسي عجرم على MBC

تعرض قناة MBC ،مساء غد الجمعة، حفل غنائي للفنانة نانسي عجرم، وذلك ضمن برنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

يُذاع الحفل يوم الجمعة في تمام الساعة الـ9 بتوقيت مصر، الـ 10 بتوقيت السعودية، على قناة MBC.

يأتي الحفل ضمن البرامج الاحتفالية للقناة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، التي تمنع التجمعات الجماهيرية الكبرى للحد من

الإصابة.

إضافة إلى اذاعة مجموعة من حفلات مطربي الخليج، أبرزهم"ماجد المهندس، راشد الماجد، عبدالمجيد عبد الله، ..غيرهم".

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طرحت نانسي أخيرًا، أغنيتها الجديدة "إلى بيروت الأنثى"، التي حصدت أكثر من 2 مليون و 700 ألف مشاهدة خلال شهر من

طرحها عبر موقع الفيديوهاتالشهير "يوتيوب"، من أشعار الراحل نزار قباني، تقول كلماتها "ان بيروت هي الأنثى التي تنمح الخصب وتعطينا الفصولا أن يمت لبنان ...متم معه كل من يقتله...كان القتيلا

اه يا عشاق بيروت القدامى هل وجدتم بعد بيروت البديلا ان كونا ليس لبنان فيه سوف يبقى عدما او مستحيلا".

إضافة إلى أغنية "قلبي ياقلبي"، التي بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 30 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان:نبيل خوري، ألحان: باسم رزق.