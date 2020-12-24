الليلة.. حفل غنائي لـ بوسي في مدينة 6 أكتوبر

تستعد الفنانة بوسي، لحفلها الغنائي على مسرح إحدى الجامعات الكبرى في مدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة هناك.

يقام الحفل الليلة، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر، وتم نفاد تذاكر الحفل بالكامل بعد طرحها بأيام، وقبل حوالي أسبوع من إقامته، والتزمت إدارة المسرح بتطبيق كافة

الإجراءات الوقائية ضد كورونا ، بجانب توفير وسائل التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور.

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يذكر أن بوسي قد طرحت مؤخرا أغنية "أنا الدنيا"، التي سجلت أكثر من مليون و 800 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات

الشهير "يوتيوب"، من كلمات:ملاك عادل، ألحان:مصطفى حجاج، توزيع:أحمد عادل، وتقول كلماتها"انا الدنيا اللي هتوريك نجوم الليل في عز الظهر انا الدنيا انا الدنيا اللي هتخليك تحس انت من غير ظهر انا الدنيا اللي هتربيك وهتهينك وهتذلك"، إضافة إلى ظهورها إعلاميا مع الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي، في برنامجها "معكم"، والتي تحدثت فيه عن أزمتها الأخيرة مع والدها، بجانب بعض من مشاريعها الفنية الجديدة، وكواليس أغنياتها الجديدة.