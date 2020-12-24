(تعرف على) هدية صوت العرب لمستمعيها في آخر العام

يقدم في آخر حلقات برنامج "تليفون وميكروفون" لهذا العام مفاجأة لمستمعي البرنامج، الذي يذاع في الثانية و النصف ظهر الاثنين، وذلك عبر إذاعة صوت العرب.

يستضيف البرنامج فنان العرب المطرب الكبير محمد عبده في حلقة يحاوره خلالها الإذاعي محمد عبد العزيز مدير عام المنوعات، وإعداد عزة عبد النبي.

ومن المقرر أن يتحدث "عبده" خلال اللقاء عن أهم المحطات في

مسيرته، وأهم الرموز الفنية العربية التي تعامل معها على مستوى اللحن والكلمة، كما يتكلم عن دور إذاعة صوت العرب في ترسيخ نجوميتة .

و حرص محمد عبد العزيز على أن يشارك في الحلقة عدد كبير من النجوم من مصر والسعودية، يسردون ذكرياتهم مع فنان العرب، إذ

يحكي الكاتب مفيد فوزي حكاية أول مقال نقدي كتبه بقلمه عن ظاهرة محمد عبده الغنائية، وكذلك يتحدث الدكتور هشام العربي عن أهم ذكرياته كعازف مع محمد عبده منذ نحو عشرين عاماً.

و من السعودية يتحدث الإعلامي الكبير علي فقندش، و الملحن الكبير طلال ، وعمر الجاسر رئيس جمعية الملحنين السعوديين، والدكتور محمد الحميدي الأستاذ بكلية القانون والصديق المقرب لعبده.

و على مدار حلقتين يتابع المستمعون باقة من أجمل وأحدث و أشهر أغنيات المطرب محمد عبده.