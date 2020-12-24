بالفيديو: بحيرة حمم من بركان هاواي يمكن رؤيتها من الفضاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 04:10 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2020 3:44 مساءً

قال العلماء، يوم الثلاثاء 22 كانون الاول، إن الحمم البركانية الناتجة عن ثوران بركان كيلاويا في جزيرة هاواي الكبيرة كانت ترتفع أكثر من 3 أقدام في الساعة.

ووفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي، تشكلت بحيرة من الحمم البركانية، على بعد نحو 440 قدما من قاع الحفرة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية الأعمدة البركانية من الفضاء، حيث أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أنه يمكن رؤيتها من محطة الفضاء الدولية.

وغرد حساب USGS Volcano: “إنه عمود ضباب بركاني يتكون من البخار والغازات البركانية الأخرى المنبعثة من البركان”.

ومنذ اندلاعه في 20 كانون الاول، تخلص كيلاويا، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، من ما يقارب ملياري غالون من الحمم البركانية.

وحتى الآن، لم يتسبب كيلاويا في أي أضرار في الممتلكات، على عكس الانفجارات السابقة، بما في ذلك التي أحدثها في عام 2018. وفي هذا الثوران، أطلق ما يكفي من الحمم لتشكيل جزيرة جديدة، حسب ما ذكرته قناة “فوكس نيوز” سابقا.

وقد أدى ذلك الانفجار البركاني إلى تدمير أكثر من 700 منزل. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على موقعها على الإنترنت إنه على الرغم من اندلاع كيلاويا ما يقارب 50 مرة على مدار المائة عام الماضية، إلا أن ذلك يعد ضئيلا بالمقارنة مع أكثر فتراته نشاطا، عندما شهد 300 عام من “الثورات المتفجرة”، وذلك بحسب “فوكس نيوز”.