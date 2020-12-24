تراند اليوم : عبير صبري تشارك يسرا بطولة “ليلة عيد”.. إتفرج

الفنانة عبير صبري تؤكد أنها انضمت لفريق عمل فيلم “ليلة عيد” من بطولة الفنانة يسرا.

وأضافت عبير صبري في تصريح للكاتب الصحفي ربيع هنيدي في برنامج ET بالعربي، أنها تستعد للتصوير خلال الأيام المقبلة، مؤكدة سعادتها بمشاركة نجمتها المفضلة يسرا ثاني أعمالهما معا بعد مسلسل “خيانة عهد” في رمضان الماضي.

أوضحت عبير صبري أن طموحها الفني لا يتوقف، مشيرة إلى رغبتها في عمل المزيد والمزيد من الأعمال الفنية وربما تقتحم أيضًا مجال الغناء وبالفعل غنت مقطعا من أغنية “بالبنط العريض” للفنان حسين الجسمي،

وحين سُئلت عن رد فعله إذا سمعها قالت “هيزعل أكيد”، كما شاركت في تحدي “محسود” للفنان عمرو دياب والذي شارك فيه عدد من النجوم مؤخرا.

وتدور أحداث فيلم “ليلة عيد” حول 6 بطلات، ولكل بطلة حكاية مختلفة تدور حول ليلة العيد، ويناقش قهر المرأة فى المجتمع.

وتجري يسرا اجتماعات مكثفة بالثلاثي المخرج سامح عبدالعزيز، والمنتج أحمد السبكي والسيناريست أحمد عبد الله للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل.

ومن المقرر البدء في تصوير الفيلم قريبا لعرضه في أحد مواسم الأعياد في عام 2021.

