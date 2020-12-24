تراند اليوم : مي كساب راقصة معتزلة بعمل فني جديد.. إتفرج

الفنانة مي كساب تكشف عن أنها تلعب في مسلسل جديد بعنوان “للسيدات فقط” دورا جديدا ومختلفا جدا بالنسبة لها، فهي تجسد شخصية راقصة معتزلة.

وخلال مقابلة مع برنامج MBCTrending، قالت مي كساب إن الشخصية تقدم في إطار كوميديا سوداء، ونشاهد راقصة معتزلة تعيش داخل مصحة نفسية، والمسلسل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج أحمد عبد الله صالح، وتشارك به وفاء عامر، وسهر الصايغ.

وأوضحت مي كساب أن العمل في ألبومها الغنائي الجديد شارف على الانتهاء، بعد أن أتمت اختيار كل أغاني الألبوم، الذي يضم 10 أغنيات، من بينها أغنية من كلمات محمد عاطف،

وألحان تامر علي، وأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، والأغنيتان لأولادها وفكرتها، أما موعد إصدار الألبوم، فرجحت مي كساب أن يكون بداية العام الجديد.

واعترفت مي كساب بأنها تحتاج إلى وقت طويل لاختيار الأغاني التي تقرر ضمها للألبوم، ويحدث ذلك بعد عدد كبير من التجارب على الأغنية، وهذا ما حدث في أغاني الألبوم الجديد باستثناء الأغنيتين المشار إليهما.

كما تشارك مي كساب في مسلسل “ورد”، مع الفنانة حنان مطاوع، ومن المنتظر أن يبدأ التصوير قريبا.



