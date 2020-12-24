تراند اليوم : الليله- بوسي بأحتفالية ضخمة بمسرح جامعةمصر وتغني لأم كلثوم والعندليب

الليلة بوسي تقدم أغنية وطنية فى حب مصر بمسرح جامعة مصر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تضع إجراءات استثنائية فى حفل بوسى بسبب “كورونا”

إجراءات استثنائية أعدتها إدارة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، استعداد لحفل النجمة بوسى، المقرر إقامته على مسرح الجامعة اليوم الخميس ، يأتى على رأسها مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى،

والالتزام التام بارتداء الكمامات والقفازات، مع تخفيض الكثافة الجماهيرية لأقل عدد، كما حرصت إدارة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة، حفاظاً على قواعد السلامة للجمهور والحضور.

وأعدت النجمة بوسى مجموعة متنوعة من أعمالها الجديدة التى تقدمها لأول مرة على مسرح الجامعة، إلى جانب عدد من أغانيها الشهيرة التى ميزت شخصيتها الغنائية ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب،

بالإضافة إلى تنويعات من أغانى الزمن الجميل منها أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والنجم فضل شاكر.

ويأتي الحفل برعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار الدور الذى تتبناه الجامعة لتنمية الحس الوطنى والفنى والإبداعى للطلاب، وبناء الشخصية الإنسانية،

وفى إطار دورها بالاعتناء بالثقافة والفنون وإيمانا منها بأهمية الدور الحيوى الذى تلعبه القوى الناعمة، ويشهد الحفل مفاجآت عديدة من النجمة بوسى للجمهور،

حيث تشدو بأغنية وطنية فى حب مصر تقدمها المطربة الشعبية بوسى، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذى يتسع لـ 1300 كرسى، إذ تعد بوسي من المطربات اللواتى قدمن أغنيات وطنية مهمة فى الفترة الأخيرة.

وتعد المطربة بوسى، واحدة من أهم الأصوات الشعبية على الساحة الغنائية،



