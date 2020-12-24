تراند اليوم : ميرهان حسين تستعيد ذكرياتها بـ”ستار أكاديمي”.. إتفرج

الفنانة ميرهان حسين تستعيد ذكرياتها مع برنامج “ستار أكاديمي” أول تعارف لها مع الجمهور.

ونشرت ميرهان فيديو من الحفل الأسبوعي، حيث فازت وقتها بفرصة تقديم حلقة من اليوميات مع المذيعة اللبنانية هيلدا خليفة.

وعلقت ميرهان على الفيديو لتصفها بأحلى أيام، كما قالت إنهم كانوا ينطقون اسمها بطريقة صحيحة على عكس ما يحدث الآن وطلبت من الجميع الاستماع لمعرفة كيف يتم نطق اسمها،

“بدايتي في الفن.. أيام ستار أكاديمي.. من أحلى أيام حياتي.. أيام الأمل والأحلام والإصرار والأمنيات اللي بتتحقق وأيام ما كان اسمي بيتنطق صح من ساعتها محدش نطق اسمي صح إشي ميريهان وإشي ماريهان يالا كله خير.. بس اسمعوا النطق الصح كده اسلااااام ميرهان”.

وشاركت ميرهان حسين في الموسم الخامس من البرنامج الذي عرض عام 2008 وفاز فيه التونسي نادر قيراط باللقب.

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل “ختم النمر” بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، ومن إنتاج “سينرجي”، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.

