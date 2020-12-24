تراند اليوم : الزمالك: أسباب تأجيل مباراة الاهلي غير منطقية

نفى عصام سالم المتحدث الرسمي للزمالك، تقدم إدارة القلعة البيضاء بطلب تأجيل لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدروي المصري الممتاز.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة الرابعة من الدوري، يوم الإثنين المقبل، ولكن اتحاد الكرة قرر تأجيل المواجهة لأسباب أمنية.

وقال سالم خلال تصريحات لقناة “أون تايم سبورت”: “لم نتقدم بطلب تأجيل، ولم يحدث إطلاقاً ولم يصدر تصريح ولا تلميح بذلك، بل بالعكس كنا نستعد للمباراة بكل قوة”.

وأضاف: “القرار أثار دهشة كبيرة داخل أروقة نادي الزمالك، ولم نعترض على قرار اتحاد الكرة حرصاً على المصحلة العامة، لأننا نادي كبير والأندية الكبيرة عليها مسؤوليات”.

وتابع: “نحن كإدارة للزمالك نتحفظ على القرار بشدة، لأننا لم نعلم الأسباب، والأسباب المعلنة ليست منطقية”.

وواصل: “أين المشكلة والأسباب، رئيس الوزارء ألغى احتفالات رأس السنة، ولا توجد جماهيرفي المباريات من الأساس، والموافقات متواجدة من بداية الموسم”.

وأتم: “على اتحاد الكرة أن يلجأ إلى القرعة الموجهة لتفادي مثل هذه الأزمات”.



