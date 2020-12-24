تراند اليوم : رامي عياش يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. بطريقة رومانسية- إتفرج

يحتفل الفنان اللبناني رامي عياش بعيد ميلاد زوجته داليدا، ووجه لها رسالة رومانسية.

ونشر عياش عبر حسابه على Instagram صورته مع زوجته وكتب: “هيدي السنة كانت صعبة عليكي كتير، الحمدلله برضى الله ومحبة أهلنا ومحبة الناس ساعَدونا بتخطي كل الصعوبات”.

وتابع، “عيدك بهاليوم المقدس بيعنيلنا كتير. كل عيد وانتي بخير حبيبتنا رامي، آرام، آيانا”.

وكانت داليدا عياش زوجة الفنان الشهير تعرضت لإصابة في وجهها جراء انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي.

يذكر أن رامي عياش طرح أغنية “دقي يا مزيكا” خلال الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وشاركه في تصويرها عدد كبير من النجوم.

والأغنية من كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي وتوزيع النابلسي ومن ألحان عبد الرحمن رشدي وإخراج مريم الباجوري.

