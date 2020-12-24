تراند اليوم : إد شيران يفاجئ جمهوره ويصدر أغنية “Afterglow”.. إتفرج

المغني العالمي إد شيران أصدر أغنية جديدة بعنوان Afterglow بشكل مفاجئ عبر كافة المنصات الرقمية كهدية منه إلى جمهوره.

ويُصنف إد شيران، الفنان البريطاني الأكثر استماعاً لعام 2020 في المملكة المتحدة، وكتب هذه الأغنية مع Hodges و FRED الذي أنتج الأغنية معه. وهي أيضا إنتاج مشترك مع PARISI.

وقد صمم إد شيران الصورة الترويجية للعمل وهي عبارة عن لوحة فنية رسمها بنفسه، وأصدر بالتوازي الفيديو كليب الذي صور بأسلوب الأداء بلقطة واحدة للأغنية.

ويقول إد شيران: “مرحبًا يا أصدقاء ، “Afterglow” أغنية كتبتها السنة الماضية وأردت ان أصدرها من أجلكم. . إنها ليست أول أغنية من الألبوم القادم، إنها مجرد أغنية أحبها ، وآمل أن تنال إعجابكم. اتمنى لكم أعياد وعطلة سعيدة وآمنة”.

وبعد 3 أيام من طرح الأغنية، شوهدت أكثر من 9 مليون مرة!

