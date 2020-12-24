تراند اليوم : أصالة صعبت علي نجوم الفن : بندعيلك

دعم عدد كبير من نجوم الفن، الفنانة أصالة بعد تصريحاتها الأخيرة عن صورة طليقها والموديل اللبنانية.

وكتب عدد من النجوم رسائل دعم عبر المنشور الذي نشرته الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، وكان من بينهم الفنانة جومانا مراد، ودعاء فاروق، ورانيا يوسف .

وكتبت جومانا مراد: “الله يجبر قلبك ويعوضك خير يا حبيبتي”.

وعلقت دعاء فاروق: “هتتعافي وهتبقي أحسن عشان انتي مش بتشيلي جوه قلبك وتكتمي.. انتي كده بتتعالجي.. أول طريق العلاج من الصدمات إننا نخرج اللي جوانا منكتموش.. إنتي بيتضرب بيكي المثل يا أصالة في الثبات والقوة.. اثبتي وربنا يرزقك راحة البال والسكينة والهدوء النفسي.. بندعيلك من قلبنا”.

ولم تعلق رانيا يوسف علي الموضوع بل اكتفت بوضع إيموشن حزن على منشور أصالة.

وعلقت أصالة على صورتهما قائلة: “هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران”.

وتابعت: “الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري”.

ويعد ظهور طارق ونيكول هو الأول بعد هذه الأقاويل، وذلك فى حفل عيد ميلاد الموديل والذى شهد حضور عدد كبير من النجوم.

وجاء ظهور طارق ونيكول فى هذه المرة ليفتح من جديد علامات الاستفهام وحالة الجدل حول ارتباطهما، خاصة أن هناك عددا من الفنانين الذين وجهوا الشكر لدعوتهم إلى كل من طارق ونيكول.

وكان طارق العريان انفصل عن المطربة أصالة فى بداية العام، ما أثار حالة من الجدل الواسع، خاصة أنه كان هناك كثير من الأقاويل حول السبب الرئيسى فى الانفصال.

