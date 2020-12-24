تراند اليوم : شاهد.. بوستر الموسم الخامس والأخير للمسلسل”la casa de papel”

الجمهور ينتظر المسلسل الإسباني الشهير la casa de papel عرض الجزء الخامس والأخير بحماس كبير، لمعرفة نهاية العصابة وما سيحدث لهم.

وتم الكشف عن بوستر الموسم الخامس للمسلسل ونشرته الصفحة الرسمية عبر Instagram مع جملة أن السرقة ستنتهي.

ويظهر في البوستر القناع الشهير “سلفادور دالي” ملقى على الأرض ومكسور، ومن المقرر عرض المسلسل قريبا على Netflix.

ويذكر أن الموسم الخامس من مسلسل la casa de papel بدأ تصويره في يوليو الماضي.

المسلسل بطولة ألفارو مورتي” (البروفيسور)، و”أورسولا كوربيرو” (طوكيو)، و”بيدرو ألونسو” (برلين)، و”ألبا فلوريس” (نيروبي)، و”إيتزيار إيتونو” (لشبونة)، و”ميغيل هيران” (ريو)،

و”إستر أكيبو” (ستوكهولم)، و”جايمي لورنتي” (دنفر)، و”داركو بيريك” (هلسنكي)، و”لوكا بيروس” (مارسيليا)، و”هوفيك كيوتشكاريان” (بوغوتا)، و”رودريغو دي لا سيرنا” (باليرمو).

ويأتي دور”نجوى نمري” (المحققة “سييرا”)، و”فرناندو كايو” (العقيد “تامايو”)، و”خوان فرنانديز” (الكولونيل “برييتو”)، و”فرناندو سوتو” (آنخل) و”ماريو دي لا روزا” (سواريز)،

ليثير الحماسة في رجال الشرطة والقضاء على “المقاومة”. ويكتمل فريق الممثلين الرئيسيين مع “بيب مونيه” (محافظ البنك المركزي)، و”إنريك أرس” (أرتورو رومان)، و”كيتي مانفر” (ماريبي)، و”خوسيه مانويل بوغا” (غانديا).

