كارول حسواني تهدي “فرحة وعيد” بمناسبة الأعياد

متابعة بتجــــــــرد: أطلقت الفنانة كارول حسواني أغنية بعنوان “فرحة وعيد” بمناسبة الأعياد المجيدة.

الأغنية من كلمات والحان سليم عساف وطرحتها كارول حسواني عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”. قدّمت “حسواني” الأغنية بإحساس مرهف وأداء يحمل جرعة زائدة من الأمل والفرح، وأهدتها إلى الجمهور في ظل الوضع الصعب الذي يمرّ على اللبنانيين ان لناحية تداعيات انفجار مرفأ بيروت أو فيروس كورونا أو الأزمة الاقتصادية الخانقة.

كارول نشرت مقطع من الأغنية عبر حسابها على إنستغرام وقالت: “ليلة عيد الميلاد جايي “يسوع” يعطينا الأمل ويردّ الفرحة عالبلاد ويسمع شكوى الموجوع ويمسح الدموع”.

وأضافت: “أهديكم بهذه المناسبة أغنيتي “فرحة وعيد” التي أصبحت متوفرة على أنغامي، يوتيوب، والإذاعات. هذا العمل تم بالتعاون مع المبدع المؤلف والملحن سليم عساف، وشكرًا لكل من ساهم في إتمام هذا العمل بوقت قياسي”.

نذكر أن كارول حسواني من عائلة فنية مرموقة فهي من أقرباء الراحل وليم حسواني الذي لقب “بشاويش المسرح الرحباني”.