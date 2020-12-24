بالصور والفيديو – نيكول سابا ويوسف الخال يحتفلان بعيد زواجهما التاسع

متابعة بتجــــــــرد: احتفل النجمان نيكول سابا ويوسف الخال بعيد زواجهما التاسع على طريقتهما الخاصة.
ونشرت نيكول سابا صورة جديدة لها مع يوسف الخال، ظهرت فيها نيكول وهي تقبله برومانسية وعلّقت: “9 سنوات معًا”.
من جانبه نشر يوسف فيديو يجمعه مع نيكول أثناء احتفالهما بهذه المناسبة وعلّق عليه بالقول: “حُبّي إلك بيحميني و بيحميكي و حُبِّك إلي بيحمي كل العائلة.. ٩ سنين زواج.. الرقم ٩ هو رقم الكمال.. مش الوصول.. عقبال الله يكملها و يوصلها إلى ٩٩..”.
قصّة حبّ نيكول ويوسف دامت لسنوات قبل الزواج، وامتدت من عام 2002 حتى عام 2008، وتزوجا في 23 ديسمبر من عام 2011، ورزق الثنائي عام 2013 بطفلة واحدة تدعى نيكول.
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