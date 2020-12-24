أصالة تنتقد صورة لطارق العريان: "تفاصيلها بشعة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقدت الفنانة السورية أصالة نصري صورة لزوجها السابق المخرج طارق العريان، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.

وكانت الفنانة المعتزلة نسرين إمام نشرت صورة عبر "ستوري أنستقرام" تجمعها بطارق العريان وعارضة الأزياء السورية، نيكول سعفان، وعلقت "شكراً حبايبي كانت ليلة مدهشة".

وأعادت أصالة نشر الصورة، وكتبت: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عم حاول صدق".

وأضافت: "فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْس.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما احكيها.. الصورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".

ووجهت أصالة حديثها لمتابعيها قائلة: "سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري".

وكانت أصالة نصري أعلنت في شهر يناير/كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاماً.



