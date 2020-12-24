"الخيانة صعبة".. ابنة أصالة تؤازر والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"الخيانة قاسبية" بتلك الكلمات علقت شام الذهبي، على رد فعل والدتها الفنانة أصالة الغاضب، وتعليقها على الصورة التي جمعت طليقها المخرج طارق العريان وعارضة الأزياء نيكول سعفان بإحدى السهرات.

شام علقت على الصورة عبر صفحتها في موقع "انستجرام"، وكتبت : "أنا بعرف قديش الألم كان كبير، والخيانة قاسية ووقوف بعض الاصدقاء مع الغلط اقصاء، يا أنقي وأعظم ست شفتها بالحياة، أنتي مثال لكل مرأة تجاوزت محن كتير بالحياة لتكون أقوى وتلمع وهي الصدمة رح تكون مجرد محنة تانية من محن كتيرة تجاوزتها".

وتابعت: "الحقيقة أن الخيانة والهروب من المواجهة كانت فعلا صادمة النا كلنا، بس رح تعدي ونكون أقوى، أنا فخورة فيكي لأنك إنسانة، حقيقية، شفافة، وواضحة ونقية، عبري يا دنيتنا كلنا وماتخافي على زعلنا، أنا معك للموت وبموت مع كل ثانية بتتألمي فيها".

وكانت الفنانة أصالة قد عبرت عن غضبها من الصور، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق، فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ".

وتابعت: "الستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران، الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصّوره مو عاديّة، ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر .. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".