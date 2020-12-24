بعد صورته مع عارضة الأزياء.. ابنة أصالة توجه رسالة لطارق العريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، على صورة جمعتها بعائلتها وطليق والدتها المخرج طارق العريان، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وبعدما علقت والدتها على صورة جمعت طارق العريان بعارضة الأزياء السورية نيكول سعفان بعد انتشار أنباء حول علاقتهما خلال الفترة الماضية.

وكتبت شام: "في هذه الصورة قبل عامين كتبت عيد ميلاد سعيد لعمودنا الفقري لأنك كنت كذلك، ولقد كسرنا لفترة طويلة بعد مغادرتك، ليس لأنك حقا عمودنا الفقري".

وتابعت: "عمودنا الفقري الحقيقي وقلبنا وأنفاسنا وكل عضو في جسدنا كان وسيبقى أصالة، ولكن لأنك كنت عمودها الفقري اعتبرناك كذلك، حينما كسرتها كسرتنا، لأننا نستمد قوتنا منها، كلنا امتداد لكيانها ولا شيء بدونها".

وأضافت: "تركت جرحا كبيرا داخلنا، أطلب منك فقط أن تتوقف عن تعريض هذه الندبة لمزيد من الجرح، دعتها تتقبل واقع الـ 14 عام التي أعطتها بسلام وبدون شرط".

وكانت أصالة قد علقت على الصورة قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق، فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ".

وتابعت: "الستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران، الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصّوره مو عاديّة، ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر .. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، عن وجود علاقة زواج تجمع طارق العريان ونيكول سعفان، بعد انفصاله عن المطربة السورية أصالة نصري

ونفى طارق العريان، في أغسطس الماضي، تلك الشائعات، وقال في تصريحات له، إنه فوجئ بخبر زفافه من نيكول سعفان وهو ما لم يحدث على الإطلاق، معبرا عن انزعاجه وغضبه من الزج باسمه مع الفتاة وأنه يتواجد معها باستمرار في الساحل الشمالي، واصفا كل ما نشر في هذا الشأن بـ"حكايات وهمية"، لافتا إلى أن هناك بالفعل قصة عاطفية في حياته لم تسفر عن زواج حتى الآن، ولكنه يرفض الحديث عنها.

وانفصل طارق العريان عن أصالة نصري في يناير 2020، بعد زواج دام 14 عاما، وأنجب منها التوأم "آدم وعلي

وعقب ذلك، تحدثت أصالة عن تجربة زواجها من طارق العريان، مؤكدة في لقاء مع قناة "سكاي نيوز"، أن هذه التجربة أرهقتها نفسيا ‏لدرجة أدت إلى لجوئها إلى العلاج النفسي