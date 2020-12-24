احتفال خاص من إبنة نانسي عجرم بالـ "كريسماس"(فيديو)..

شاركت الفنانة نانسي عجرم، جمهورها، مقطع للاحتفال بليالي رأس السنة الجديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت نانسي الفيديو، وعلقت عليه قائلة:"تم تنفيذه بواسطة ميلا"، وضم الفيديو لقطات احتفالية بالكريسماس من داخل منزل نانسي.
يذكر أن نانسي تستعد لعرض حفلها الغنائي من خلال إحدى القنوات الفضائية، وذلك غداً الجمعة، فيظل توقف الحفلات الجماهيري تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.
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طرحت نانسي أخيرًا، أغنيتها الجديدة "إلى بيروت الأنثى"، التي حصدت أكثر من 2 مليون و 700 ألف مشاهدة خلال شهر من طرحها عبر موقع الفيديوهاتالشهير "يوتيوب"،من أشعار الراحل نزار قباني، تقول كلماتها "ان بيروت هي الأنثى التي تنمح الخصب وتعطينا الفصولا ان يمت لبنان ...متم معه كل من يقتله...كان القتيلا اه يا عشاق بيروت القدامى هل وجدتم بعد بيروت البديلا ان كونا ليس لبنان فيه سوف يبقى عدما او مستحيلا".
إضافة إلى أغنية "قلبي ياقلبي"، التي بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 30 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان:نبيل خوري، ألحان: باسم رزق.
https://www.instagram.com/p/CJLLJBLnQI1/?utm_source=ig_web_copy_link
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