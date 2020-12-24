غداً.. حفل غنائي لـ محمد حماقي ومحمود العسيلي في دبي

يحيي الفنان محمد حماقي، بمشاركة الفنان محمود العسيلي، حفلاً غنائياً في دبي، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة هناك.

يقام الحفل مساء غد الجمعة، في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت الإمارات، بدأت أسعار التذاكر من 400 درهم إماراتي، أي ما يعادل تقريباً 1600 جنيه مصري حتى 6500 درهم، ويعتبر هو الحفل الجماهيري

الأول لحماقي في ظل أزمة كورونا ، بعد آخر حفلاته الغنائية التي أحياها في السعودية ، خلال سبتمبر الماضي، في مدينة جدة، وتم إلغاء الحضور الجماهيري بها تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا، ونّقلت مباشرةعبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.

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طرح حماقي أخيراً أغنية "هو ده حبيبي"، وذلك خلال أغسطس الماضي، وحققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: ريهاب.

وكانت آخر الأعمال الغنائية لـ العسيلي، كليب أغنية "اختراع"، مع الفنان تامر حسني، والذي حصد أكثر من 28 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: تامر عبدالمنعم.