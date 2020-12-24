أحمد عبد الرازق أبوالعلا : النخبة لا تحب المسرح الشعبي وعلي مبارك فصل يعقوب صنوع وكان يضطهده

تحدث الكاتب والناقد أحمد عبد الرازق أبوالعلا عن المسرح الشعبي الذي يراه هو مسرح ما قبل المسرح التقليدي بشكله الحالي، وذلك خلال المحور الفكري ( 150 سنة مسرح ) بـ المهرجان القومي للمسرح المصري الذي يديره الناقد جرجس شكري .

وأضاف : توفيق الحكيم عندما وضع تصورا للمسرح الشعبي في كتاباته وكتب نصوصا له مثل الزمار والصفقة وهذه الكتابات دفعته للكاتبة عن المسرح الشعبي لكنه لم يستطع أن يكمل هذه المسيرة.

واكد : والكثير من كتاب المسرح والنقاد لم يكملوا في هذا الاطار برغم أن المسرح الشعبي نستطيع أن نقول أنه مسرح ما قبل المسرح وكتب ابن اياس في كتابه " بدائع الزهور " ان هناك ظواهر مسرحية لم تسجل والتخبة لم تهتم بها ولم تطورها ولو اهتمت لكان لدينا تاريخ للمسرح نستند اليه .

وأوضح أيصا : مسرح ما قبل المسرح أو الظواهر المسرحية كانت موجودة فالمسرح

ليس مجرد( مبني) فهناك الكثير من الاشكال المسرحية كانت موجودة ولكن فكرة المبني جاءت عام ١٨٧٠ عندما بني الخديوي اسماعيل اول مسرح بشكله التقليدي .

واشار : علي مبارك كان يحارب الفرق المسرحية وكان مثل وزير المعارف وذكر يعقوب صنوع ان علي مبارك فصله من عمله بالمدرسة فقد كان هذا الرجل وهو علي مبارك مضطهدا لاعمال يعقوب صنوع لانه استند للتراث واضافه للمسرح الذي كان يقدمه وادخل الظواهر الشعبية في المسرح ولذلك اخفي علي مبارك هذه التجربة وفرض علي الصحف بحكم منصبه الا تكتب عنه وعن رائده يعقوب صنوع .