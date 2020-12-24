السبت.. عامر التوني والمولوية المصرية في ساقية الصاوي

يتجدد لقاء المولوية المصرية بقائدها عامر التوني في ساقية عبدالمنعم الصاوي يوم السبت المقبل، وذلك على مسرح الحكمة الساعة السابعة مساءً.

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تأسست المولوية المصرية فى عام 1994 على يد منشدها عامر التونى الذى حاول من

خلالها طرح التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.

المولوية المصرية هي فرقة إنشاد صوفي تأسست على يد منشدها ومنظرها الفكرى عامر التونى والتي

حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصري على الساحة العالمية ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم، مما يؤكد هويتها الثقافية.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.