غدًا.. إسكندريلا تحيى حفلًا غنائيًّا في ساقية الصاوي

تستعد فرقة "إسكندريلا" لتقديم حفل غنائي بعد غياب على مسرح النهر بـ ساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء غدًا، الجمعة، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
يشار إلى أن فريق "إسكندريلا" من الفرق الشبابية التى تهدف لإحياء تراث الشيخ إمام والشيخ سيد درويش وأغانى الشاعر صلاح جاهين وفؤادحداد وأمين حداد وتميم البرغوثى.
يذكر أن يعود اسم "إسكندريلا" إلى قصيدة الشاعر خميس عز العرب التى تحمل نفس العنوان.
ونظمت الفرقة العديد من الحفلات فى أغلب مراكز الإسكندرية الثقافية، وتوقف نشاطها تمامًا فى عام 2000 لعدم إمكانيةتفرغ بعض أفرادها وسفرهم إلى الخارج، ولكن حازم شاهين ومحمد سلطان واصلوا المشوار ولم يجزعوا.
وانطلقت" إسكندريلا" مرة أخرى فى 2005، وكانت أولى حفلاتها بساقية عبد المنعم الصاوي.
جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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