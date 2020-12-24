الثقافة تحتفل بالكريسماس والعام الجديد لأول مرة على اليوتيوب

لاول مره تحتفل وزارة الثقافة باعياد الكريسماس والعام الجديد على قناتها باليوتوب حيث تبث فى الثامنة مساء الجمعه 25 ديسمبر حفلا مسجلا نظمته دار الاوبرا المصرية لفرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف ورؤية مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى من إخراج الدكتور عبد الله سعد وبمصاحبة كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو احمد فرج و تحت إشراف المدير الفني و القائد الأساسي المايسترو احمد الصعيدي وفرقة

باليه اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل.

يضم العرض مختارات من اشهر الأعمال الغنائية العالمية بتوزيعات جديدة قام بإعدادها كل من أمير عوض ، أسامة علي وعماد عادل تحتفي بالكريسماس وعيد الميلاد المجيد ويصاحبها تابلوهات للباليه منها ( الليلة الهادئة، النعمة الرائعة ، صلاة الرب ، عيد الميلاد الأبيض، عجائب الشتاء ، الليلة المقدسة، هل تسمع

ما اسمعه ، ١٢ يوم فى الكريسماس ، مزيج عيد الميلاد ، أنها أكثر اللحظات الرائعة بالسنة ، رنين الجرس الرائع و كل ما اريده من عيد الميلاد هو انت) وغيرها ..أداء كل من ايمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفي محمد، مني رفلة، جالا الحديدي، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، جاكلين رفيق، داليا فاروق، انجي محسن، امينة خيرت، عمرو مدحت، هشام الجندي، الهامي امين، عزت غانم، ليلي ابراهيم، اسامة علي ، نورستا المرغني ، تامر توفيق، ابراهيم ناجي، برهان الدين فاروق ، سلمي الجبالي .