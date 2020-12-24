( تفاصيلها بشعه).. أصالة تنتقد صورة طارق العريان مع أصدقائه

انتقدت المطربة أصالة ظهور طليقها المخرج طارق العريان مع بعض أصدقائه، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

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وكتبت أصالة عبر حسابها قائلة : "هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت

شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ".

تابعت : "وااستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقه كلكم بتعرفوها

من غير ماإحكيها".

وأضافت : "الصّوره مو عاديّه.. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر.. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب ".

وأختتمت حديثها قائلة : "سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري ".