أصالة تنشر صورة لطليقها “العريان”: تفاصيلها بشعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 02:02 مساءً - منذ ساعتين

بعد اكثر من 30 ساعة من التأمل والحزن بحسب قولها، نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورة لزوجها السابق مع حبيبته الجديدة وهي صديقتها سابقاً الأمر الذي أزعجها.

وعلّقت على الصورة: “هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ .. وااستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران .. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها .. الصّوره مو عاديّه .. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب ..

سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون .. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري “.

وانتشرت مؤخرا صورة للمخرج طارق العريان، تجمعه بعارضة الأزياء السورية، نيكول سعفان، فيما نشرت الفنانة المعتزلة نسرين إمام، صورة تجمعها بالعريان ونيكول عبر “ستوري إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “شكرا حبايبي كانت ليلة مدهشة”.

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وشاركت أصالة صورة مع “العريان” عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، علقت عليه قائلة: “بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي”.