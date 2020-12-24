شكرا لقرائتكم "يا أنا يا لأ".. جديد عمرو دياب في نهاية 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن جمهور الفنان عمرو دياب سيكون له رأي آخر عن العام 2020، والذي بدأه بألبوم "سهران" مطلع العام، لينتهي بألبوم آخر جديد.

فقد أعلن المطرب عمرو دياب قبل ساعات عن موعد طرح ألبومه الجديد بعنوان "يا أنا يا لأ" والذي يطرح الجمعة 25 ديسمبر الجاري، عبر تطبيق "أنغامي" وشركة من شركات المحمول في مصر.

كما طرح دياب عدداً من الأغاني السينجل على مدار العام منها "الجو جميل"، و"أهي أهي"، و"أماكن السهر" التي صورها بطريقة الفيديو كليب وشاركت فيها الفنانة "دينا الشربيني".

وطرح عمرو دياب قبل أيام مقطعاً من أحدث أغنياته "محسود" وأطلق تحدي غناء لها تفاعل معه الكثيرون، وشارك فيه عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي.

يذكر أن الألبوم من إنتاج شركة "ناي"، ويتعاون فيه عمرو دياب مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين على رأسهم تركي آل الشيخ، وتامرحسين، وبهاء الدين محمد، وخالد تاج الدين، وأيمن بهجت قمر، كما تعاون مع الملحنين خالد عز، ومحمد يحيى، وإسلام زكي، والموزعين عادل حقي.

هذا ويحيي الفنان عمرو دياب أيضاً حفلاً كبيراً في دبي مطلع العام الجديد يوم 22 يناير بإستاد دبي الدولي، كجزء من مهرجان دبي للتسوق.