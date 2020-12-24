شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا فى ليلة عيد الميلاد:مشاكل الحياة نسّتنا الإيمان ونصلى لعائلات الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة اللبنانية اليسا، عن أمنيتها بأن تكون ليلة عيد الميلاد بداية جديدة لانتهاء الأزمات التي يمرون بها من خلال الصلاة، وغردت اليسا على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "ليلة عيد الميلاد ليلة صلاة ورجاء.. ورغم كل اللى مرينا به، اليوم خلونا نصلى، لكل عائلات الشهداء، لكل الفقراء والمحتاجين، لكل الناس اللي عاشوا الويلات هذه السنة.. يمكن مشاكل الحياة نسّتنا الإيمان، الليلة خلينا نستعيد الايمان لأن الصلاة بتعمل عجايب".



اليسا على تويتر

وأكدت الفنانة اللبنانية إليسا أنها تستعد للاحتفال بالكريسماس اليوم الخميس 24 ديسمبر، وهو ليلة عيد الميلاد وفقا للكنيسة الغربية التى تحتفل بميلاد السيد المسيح يوم 25 ديسمبر، لافتة الانتباه لعدم مقدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، قائلة، "لا يسعنى إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام أهالى الشهداء والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى فى الصلاة لهم".

وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، "نحن جميعًا نستعد لعيد الميلاد ولكن لا يسعنى إلا التفكير فى عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، أهالى الشهداء، والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى في الصلاة لهم".

وكانت الفنانة إليسا قد أحيت الذكرى الخامسة عشر لوفاة جبران توينى، الذى تم اغتياله يوم 12 ديسمبر عام 2005، مؤكدة أن شهداء الكلمة هم الشهداء الحقيقيين، وتم قتلهم لأن كلمتهم لها تأثير كبير من سلاح الجبناء، داعية بالرحمة لـ"توينى" وكل شهداء ثورة الأرز.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، "شهداء الكلمة هنى الشهداء الحقيقيين، بيقتلوهن لأنه كلمتن ورأين تأثيرن أكبر بكتير من سلاحن للجبناء"، مضيفة: "والحرية نعمة مش كتار بيقدّروها، ولهالحرية أبطال خافوا منن وقتلوهن تا يقتلوا حلم لبنان فينا، الله يرحم جبران توينى، وكل شهداء ثورة الأرز، وأكيد رح نضل نواجه كل الظلم كرمالكن".