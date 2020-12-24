شكرا لقرائتكم خبر عن عاشقك يا منجايا .. سامو زين يطرح أغنية "حورية فى جزيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب سامو زين أغنية جديدة بعنوان"حورية في جزيرة"، من كلمات محمود شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، عبر قناته الرسمية يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية ، "وش الغزال لو بان و ظهر في أي مكان عالطول بيعمل قلابان ياللي اترسم عودك عاشقك يا منجايا دي عنیکي نجمایا عسلك يا نحلايا بيسيل على خدودك يا ساكنة في العالي حتت یاقوت غالي کعبك كمان عالي عا الحلوين عديتي طارحة الخدود تفاح عطرك طاغي و فواح و أنا في الجمال لماح بالحسن إتحليتي فيكي القوام ملحوظ يا أجمل من الفيروز".

وفي وقت سابق، طرح النجم سامو زين كليب أغنيته الجديدة "عصفور فرحان يصوصو"، وهي من كلمات سامو زين ومعتز أمين وأسامة عبد الهادي، وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر أسامة عبد الهادي، وهي فكرة وإخراج سامو زين.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى علي أغاني " لو عمري يرجع" ، " أول ما تبتسميلى" ، "الزير"، "حب احلي سنين" ، " قلبى عليك بيكلمني"، "الإسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبي"، " ولا حد يوصله".