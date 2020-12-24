شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لرفع دعوى قضائية ضد ريهانا بسبب Fenty Beauty والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد تتعرض النجمة العالمية ريهانا للمسائلة القانونية و ذلك بعد أن استخدمت إحدى الأغنيات فى إعلان لمنتجات Fenty Beauty الخاصة بها دون إذن، وهوالخبرالذى تصدرعدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " tmz " .

يزعم كينج خان وسابا لو أن ريهانا استخدمت واحدة من أهم أغانيهم وهي"Good Habits (and Bad)" فى إحدى منشوراتها على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " Instagram " ، و ذلك بهدف الترويج لخط مستحضرات التجميل الخاص بها.

ففى الدعوى القضائية ، التى كشف عنها موقع TMZ ، يدعى الثنائى أن ريهانا استخدمت اغنيتهم الاصلية " Good Habits (and Bad " دون الرجوع لهما أوالإذن القانونى لاستخدام اللحن ".

يُزعم الثنائى أن الإعلان المعنى حصد اكثر من 3.4 مليون مشاهدة ، و إنهم الآن يقاضون ريهانا بسبب الأضرار التى لحقت بهم .

يذكر أن ريهانا تصدرت مؤخرا عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وذلك بعد ظهورها الأول مع صديقها الجديد النجم العالمى آساب روكى والتى ظلت علاقتهما محط للشائعات حتى ظهرا معا ليعلنا للعالم ان الحب جمعهما .